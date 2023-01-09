Новый кроссовер Haval М6 появится в Китае в первой половине 2023 года

Китайская компания Haval вывела на тесты новую модель бюджетного кроссовера М6. Презентация машины намечена на весну 2023 года, сообщило 8 января издание «Китайские автомобили».

Судя по первым опубликованным фотографиям машины, которая затянута в маскировочную пленку, новый M6 больше не напоминает кроссовер Haval F7. Новая версия авто получила новую оптику, безрамочную решетку радиатора и бампер, выполненный в более агрессивной манере.

Эксперты полагают, что новинка по своим габаритам будет больше, чем модель F7, габариты которой составляют 4664×1830×1729 мм при колесной базе 2680 мм.

О технических характеристиках М6 следующего поколения известно немного. Кроссовер будет базироваться на модульной платформе L.E.M.O.N., которая легла в основу Haval Jolion. Кроме того, Haval M6 может получить две силовые установки: бензиновую, которая состоит из полуторалитрового или двухлитрового мотора, который будет работать в паре с роботом (такие моторы известны по модели Haval Н6), и гибридную версию, силовая установка которой построена на тандеме полуторалитрового двигателя и электромотора. Такой автомобиль будет оснащен специальной коробкой DHT.

28 декабря «Автостат» сообщил, что почти 28% купленных в России кроссоверов Haval Jolion оснащены полным приводом. По подсчетам специалистов, за 11 месяцев 2022 года жители РФ приобрели 16 246 новых кроссоверов Haval Jolion. Из этого количества 4520 автомобилей были куплены с полным приводом, что составило 27,8% от общего объема. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Соответственно, оставшиеся 72,2% пришлись на переднеприводные модификации (11726 штук). Haval Jolion предлагается на выбор с двумя полуторалитровыми моторами мощностью 143 л.с. и 150 л.с. Более мощный двигатель предусмотрен только для полноприводных версий, а менее — для варианта с передним приводом.