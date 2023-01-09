Реклама
Прямой эфир
Общество
В России продлили программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
Авто
На «Автоторе» могут начать выпуск седана Kaiyi Xuandu
Мир
В Японии указали на ухудшение отношений между ВСУ и Зеленским
Армия
Росгвардия нашла документы ВСУ с фактами хищения имущества в украинских частях
Мир
Спецслужбы Латвии задержали тиктокера за поддержку России
Авто
Новый кроссовер Haval М6 появится в Китае в первой половине 2023 года
Мир
Психолог связала последние заявления принца Гарри с его травмой из-за смерти матери
Мир
Обозреватель The American Conservative назвал ложной демократию на Украине
Общество
В Госдуме заявили о планах устранить трудовое неравенство женщин и мужчин
Мир
В Швеции вернут гражданскую службу по призыву для усиления обороны
Политика
Песков заявил о паузе в диалоге между Путиным и Макроном
Мир
Лавров поздравил нового главу МИД КНР с назначением и пригласил его в Россию

Новый кроссовер Haval М6 появится в Китае в первой половине 2023 года

0
Фото: китайские-автомобили.рф
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Haval вывела на тесты новую модель бюджетного кроссовера М6. Презентация машины намечена на весну 2023 года, сообщило 8 января издание «Китайские автомобили».

Инь и янь: Haval Dargo против Chery Tiggo 8 Pro Max
В чем похожи и чем отличаются два китайских кроссовера

Судя по первым опубликованным фотографиям машины, которая затянута в маскировочную пленку, новый M6 больше не напоминает кроссовер Haval F7. Новая версия авто получила новую оптику, безрамочную решетку радиатора и бампер, выполненный в более агрессивной манере.

Эксперты полагают, что новинка по своим габаритам будет больше, чем модель F7, габариты которой составляют 4664×1830×1729 мм при колесной базе 2680 мм.

О технических характеристиках М6 следующего поколения известно немного. Кроссовер будет базироваться на модульной платформе L.E.M.O.N., которая легла в основу Haval Jolion. Кроме того, Haval M6 может получить две силовые установки: бензиновую, которая состоит из полуторалитрового или двухлитрового мотора, который будет работать в паре с роботом (такие моторы известны по модели Haval Н6), и гибридную версию, силовая установка которой построена на тандеме полуторалитрового двигателя и электромотора. Такой автомобиль будет оснащен специальной коробкой DHT.

28 декабря «Автостат» сообщил, что почти 28% купленных в России кроссоверов Haval Jolion оснащены полным приводом. По подсчетам специалистов, за 11 месяцев 2022 года жители РФ приобрели 16 246 новых кроссоверов Haval Jolion. Из этого количества 4520 автомобилей были куплены с полным приводом, что составило 27,8% от общего объема. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Соответственно, оставшиеся 72,2% пришлись на переднеприводные модификации (11726 штук). Haval Jolion предлагается на выбор с двумя полуторалитровыми моторами мощностью 143 л.с. и 150 л.с. Более мощный двигатель предусмотрен только для полноприводных версий, а менее — для варианта с передним приводом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023