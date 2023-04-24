МИД РФ пообещал демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам

Москва проведет демарш в отношении Вашингтона в связи с невыдачей виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в штаб-квартиру ООН. Об этом 24 апреля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Уровень демарша сейчас я не могу вам обозначить, потому что это зависит от графиков в том числе руководства профильного департамента в Москве. Наша делегация здесь находится. Но, конечно же, мы демарш проведем и соответствующий протест выразим и неприятие происходящего», — отметил он.

Ранее в этот день Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации.

Накануне стало известно, что США отказали в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с Сергеем Лавровым. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

Как заявил 24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не оставит ситуацию с отказом США в выдаче виз журналистам для участия в Совете безопасности ООН. Он также подчеркнул, что эта ситуация должна стать темой для серьезного разговора в Организации объединенных наций.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался объяснить отказ журналистам из пула Лаврова в получении виз тем, что российские государственные СМИ являются органами пропаганды.

Как заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов, невыдача виз российским журналистам демонстрирует намерение Вашингтона вести политику визовой войны в отношении представителей российских СМИ и общественных деятелей. Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев добавил, что США ранее уже осуществляли манипуляции для затруднения работы российских дипломатов и журналистов на площадке международной организации.

14 апреля МИД РФ сообщил, что США начали выдавать визы членам делегации РФ. При этом в ведомстве отметили, что сохраняется «тупиковая ситуация» с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу российской делегации.