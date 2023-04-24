Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ снова обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Мир
МИД РФ пообещал демарш в отношении США из-за невыдачи виз журналистам
Мир
Лавров поддержал идею о возможном переводе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Мир
ЦПВС сообщил о нарушениях со стороны антитеррористической коалиции в Сирии
Мир
Лавров не увидел прогресса в реализации Западом российской части зерновой сделки
Мир
Стороны конфликта в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк 10 ракетами из РСЗО
Мир
В МО РФ заявили о негативном влиянии действий Киева на зерновую сделку
Мир
Иран ввел санкции против ЕС и Великобритании за поддержку терроризма
Общество
В Москве суд приговорил серийного отравителя к 15 годам колонии
Мир
Гутерриш выразил обеспокоенность препятствиями в реализации зерновой сделки
Мир
Эксперты предсказали долгосрочную визовую войну России и США
Мир
В Париже задержали двух вернувшихся с Украины французов

Эксперты предсказали долгосрочную визовую войну России и США

Эксперты считают, что визовая война России и США станет долгосрочной
0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Невыдача виз российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке в штаб-квартиру ООН, демонстрирует намерение Вашингтона вести политику визовой войны в отношении представителей российских СМИ и общественных деятелей. Об этом заявил 24 апреля ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«В данном случае мы видим очередное проявление последовательной американской политики, константы на протяжении последних нескольких лет, которая будет продолжаться для максимального затруднения дипломатических отношений, участия России в деятельности ООН и визовой войны в отношении российских журналистов и общественных деятелей», — сказал он.

Эксперт добавил, что Соединенные Штаты Америки в последний момент выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и другим высокопоставленным дипломатам, чтобы избежать дипломатического скандала. При этом он отметил, что затруднение работы российских журналистов сузит возможности для диалога.

«Сейчас действительно между Россией и США опускается занавес гораздо менее проницаемый, чем был железный занавес прошлой холодной войны. Тогда и журналисты работали совершенно нормально и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах, и межобщественный диалог поощрялся. Сейчас всё это выкорчевывается, выжигается каленым железом и не только создаются трудности, но и участники подобной деятельности объявляются в розыск», — добавил Суслов.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев добавил, что США ранее уже осуществляли манипуляции для затруднения работы российских дипломатов и журналистов на площадке международной организации.

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий допустил, что решение американской стороны по визам для российских журналистов стало ответным на недавний арест американского журналиста Эвана Гершковича в РФ.

«Не забудем, не простим»: Москва ответит США за невыдачу виз журналистам
Глава МИД России отправился в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН без пресс-пула

Накануне США отказали в визах журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с министром иностранных дел России. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

24 апреля Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Глава российского МИДа заявил, что западному меньшинству стоит вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не оставит ситуацию с отказом США в выдаче виз журналистам для участия в Совете Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что эта ситуация должна стать темой для серьезного разговора в Организации Объединенных Наций.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался объяснить отказ журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в получении виз, отметив, что отказ связан с якобы пропагандистской деятельностью российских государственных СМИ.

Между тем помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать возможную связь между отказом в выдаче виз США журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова и арестом корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023