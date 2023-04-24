Эксперты предсказали долгосрочную визовую войну России и США

Невыдача виз российским журналистам, которые должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке в штаб-квартиру ООН, демонстрирует намерение Вашингтона вести политику визовой войны в отношении представителей российских СМИ и общественных деятелей. Об этом заявил 24 апреля ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«В данном случае мы видим очередное проявление последовательной американской политики, константы на протяжении последних нескольких лет, которая будет продолжаться для максимального затруднения дипломатических отношений, участия России в деятельности ООН и визовой войны в отношении российских журналистов и общественных деятелей», — сказал он.

Эксперт добавил, что Соединенные Штаты Америки в последний момент выдали визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и другим высокопоставленным дипломатам, чтобы избежать дипломатического скандала. При этом он отметил, что затруднение работы российских журналистов сузит возможности для диалога.

«Сейчас действительно между Россией и США опускается занавес гораздо менее проницаемый, чем был железный занавес прошлой холодной войны. Тогда и журналисты работали совершенно нормально и в Советском Союзе, и в Соединенных Штатах, и межобщественный диалог поощрялся. Сейчас всё это выкорчевывается, выжигается каленым железом и не только создаются трудности, но и участники подобной деятельности объявляются в розыск», — добавил Суслов.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев добавил, что США ранее уже осуществляли манипуляции для затруднения работы российских дипломатов и журналистов на площадке международной организации.

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий допустил, что решение американской стороны по визам для российских журналистов стало ответным на недавний арест американского журналиста Эвана Гершковича в РФ.

Накануне США отказали в визах журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с министром иностранных дел России. Как указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

24 апреля Мария Захарова сообщила, что Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, которое состоится 25 апреля на министерском уровне по теме ближневосточного урегулирования.

Глава российского МИДа заявил, что западному меньшинству стоит вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ не оставит ситуацию с отказом США в выдаче виз журналистам для участия в Совете Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что эта ситуация должна стать темой для серьезного разговора в Организации Объединенных Наций.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби попытался объяснить отказ журналистам из пула министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в получении виз, отметив, что отказ связан с якобы пропагандистской деятельностью российских государственных СМИ.

Между тем помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отказался комментировать возможную связь между отказом в выдаче виз США журналистам из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова и арестом корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.