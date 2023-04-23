Двоих госпитализировали после стрельбы на Аллее славы в Голливуде

В Голливуде на Аллее славы произошла стрельба ночью 23 апреля. В результате двух человек госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщил телеканал KTLA.

По данным правоохранительных органов, шесть человек вышли из машины перед магазином на пересечении Голливудского бульвара и Уилкокс-авеню, один из них открыл огонь. После они скрылись с места происшествия на автомобиле.

По прибытии полицейские около магазина нашли мужчину, раненного в голову и спину, а внутри — женщину, которой выстрелили в ногу.

Ведется поиск подозреваемых и устанавливаются обстоятельства происшествия.

18 февраля два человека были ранены в результате стрельбы на территории торгового центра в городе Мемфис (штат Теннесси, США). По предварительной версии, стрельба могла начаться в результате конфликта между посетителями центра.