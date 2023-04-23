Политолог прокомментировал слова посла КНР о Крыме

Политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями» в воскресенье, 23 апреля, сообщил, что посол Китая во Франции Лю Шайе говорил с точки зрения исторического аспекта, когда заявил о принадлежности Крыма России.

«Он начал рассматривать это с точки зрения исторического аспекта. Это же правда, что Крым был в составе России», — сказал Олейник.

Кроме того, по мнению политолога, «дипломат такого уровня не стал бы говорить отсебятину» и, вероятно, подобная точка зрения есть в МИД Китая.

«Просто сам посол Китая сказал, что не всё так однозначно <...>. Если бы он высказался по-иному, например, с территориальными претензиями к России, все бы даже аплодировали <...>. Он просто высказался в связи с реальным конфликтом, который находится на территории, где очень плотно проживает русскоязычное население», — дополнил Олейник.

Ранее Латвия, Литва, Эстония и Украина резко осудили слова Лю Шайе о принадлежности Крыма. Посол КНР заявил французскому телеканалу LCI о том, что республика изначально принадлежала России и оказалась в составе Украинской ССР лишь в 1954 году.

21 апреля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин всегда занимал объективную и справедливую позицию в отношении украинского кризиса. Он также подчеркнул, что ни одно государство не имеет права вмешиваться в отношения России и КНР.

24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Его цель — продолжение конструктивной роли в разрешении кризиса и достижении мира.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельства возвращения Крыма Украине.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.