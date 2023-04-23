Реклама
Прямой эфир
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Урал» в гостевом матче 24-го тура РПЛ
Армия
MWM назвал российский фрегат с ракетами «Циркон» самым опасным кораблем флота РФ
Мир
Илон Маск заявил об отправке на Украину $100 млн
Политика
Медведев предупредил об ответе РФ в случае запрета G7 на поставку товаров в РФ
Спорт
Непомнящий сыграл вничью в 10-й партии матча ЧМ по шахматам
Мир
В СНБО Украины заявили о готовности к контрнаступлению при поставке оружия
Мир
Румынский сенатор Шошоакэ выкрикнула «Слава Москве» с трибуны парламента
Происшествия
Две женщины погибли в результате обстрела ВСУ Макеевки в ДНР
Мир
Тайвань предупредил о риске для 40% мировой торговли в случае войны с Китаем
Мир
В Эстонии заявили о готовящемся контрнаступлении ВСУ через месяц
Армия
Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра
Общество
Композитор Алексей Муравлев умер в Москве на 99-м году жизни
Армия
Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще два квартала Артемовска
Сюжет:

Политолог прокомментировал слова посла КНР о Крыме

Политолог Олейник: посол КНР рассматривал принадлежность Крыма России в историческом аспекте
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политолог Владимир Олейник в беседе с «Известиями» в воскресенье, 23 апреля, сообщил, что посол Китая во Франции Лю Шайе говорил с точки зрения исторического аспекта, когда заявил о принадлежности Крыма России.

«Он начал рассматривать это с точки зрения исторического аспекта. Это же правда, что Крым был в составе России», — сказал Олейник.

Кроме того, по мнению политолога, «дипломат такого уровня не стал бы говорить отсебятину» и, вероятно, подобная точка зрения есть в МИД Китая.

«Просто сам посол Китая сказал, что не всё так однозначно <...>. Если бы он высказался по-иному, например, с территориальными претензиями к России, все бы даже аплодировали <...>. Он просто высказался в связи с реальным конфликтом, который находится на территории, где очень плотно проживает русскоязычное население», — дополнил Олейник.

«Запад не в том статусе, чтобы давать указания Китаю»
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй — о взглядах Пекина на украинский кризис, формуле отношений с Москвой и автомобилях на российском рынке

Ранее Латвия, Литва, Эстония и Украина резко осудили слова Лю Шайе о принадлежности Крыма. Посол КНР заявил французскому телеканалу LCI о том, что республика изначально принадлежала России и оказалась в составе Украинской ССР лишь в 1954 году.

21 апреля официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин всегда занимал объективную и справедливую позицию в отношении украинского кризиса. Он также подчеркнул, что ни одно государство не имеет права вмешиваться в отношения России и КНР.

24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Его цель — продолжение конструктивной роли в разрешении кризиса и достижении мира.

27 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут представить обстоятельства возвращения Крыма Украине.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023