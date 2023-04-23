Китайского дипломата осудили в Киеве и Прибалтике за слова о Крыме

Слова посла Китая во Франции Лю Шайе о принадлежности Крыма вызвали резкую реакцию Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Об этом пишет РБК 23 апреля.

Осуждение вызвали слова дипломата французскому телеканалу LCI о том, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по решению действующего на тот моменты главы правительства СССР Никиты Хрущева, уточняет «Газета.Ru».

После этого Латвия и Эстония вызвали китайских послов, а в Киеве отметили, что эти слова противоречат позиции Пекина.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич назвал замечания Лю Шайе относительно международного права и суверенитета наций абсолютно неприемлемыми. Он указал, что Рига ждет официальной реакции Пекина на слова дипломата. Позднее он сказал, что МИД вызвал уполномоченного представителя в делах посольства Китая в Риге для объяснений. Ринкевич подчеркнул, что шаг был согласован с Литвой и Эстонией.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у дипломата либо «очевидные проблемы с географией», либо его точка зрения противоречит позиции Пекина, добавляет СМИ.

Вместе с тем МИД Франции сообщил, что «с тревогой принял к сведению» замечания посла и попросил власти Китая прояснить, отражают ли они позицию Пекина.

Ранее, 21 апреля, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин всегда занимал объективную и справедливую позицию в отношении украинского кризиса. Он также подчеркнул, что ни одно государство не имеет права вмешиваться в отношения России и КНР.

24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Его цель — продолжение конструктивной роли в разрешении кризиса и достижении мира. Зампостпреда Китая при ООН Дай Бин обозначил, что приоритет Пекина — прекращение огня и боевых действий.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители республики проголосовали за воссоединение демократическим путем и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.