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Мишустин поручил рассмотреть возможность создания программы АПК для Дальнего Востока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Для Дальнего Востока могут принять специальную программу по развитию агропромышленного комплекса (АПК). Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минсельхозу рассмотреть такую возможность, узнали «Известия». Указание было дано после обращения в кабмин руководства комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Депутаты сочли, что такая программа поможет снизить цены на продукты в регионе, а также повысит их доступность для населения.

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«Дальний Восток сегодня обеспечен своими овощами не более чем на 38%, мясом — на 32% молоком — на 54%. Основные проблемы АПК региона состоят в низкой инвестиционной привлекательности отрасли, высокой энерго- и трудоемкости производства, в неразвитости кормовой базы, рыночной и транспортно-логистической инфраструктуры», — говорится в документе за подписью главы комитета Николая Харитонова, который имеется в распоряжении «Известий».

В общем объеме продукции АПК в России удельный вес ДФО сегодня составляет всего 3%, говорится в письме. В подтверждение этому в Госдуме приводят статистику по некоторым показателям продукции. Так, поголовье коров на Дальнем Востоке насчитывает 482,3 тыс. особей в сравнении с 7,7 млн по всей России, свиней — 761,5 тыс. в ДФО в сравнении 27,7 млн в РФ, скота и птицы на убой — 383,1 тыс. и 16,2 млн, молока — 968 тыс. т и 32,98 млн т.

Решить проблему обеспечения продуктами, как считают в комитете, можно только с помощью повышения объемов собственного производства сельскохозяйственной продукции. Однако для этого необходимо принять ряд программных мер по поддержке представителей отрасли. К таковым в ГД предлагают отнести установление максимально льготной для аграриев ставки по кредитам, снижение тарифов на электроэнергию, компенсации затрат на строительство объектов АПК.

«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять во внимание позицию комитета в части разработки специальной программы развития АПК в Дальневосточном федеральном округе и изыскать возможность для положительного решения данного вопроса», — говорится в обращении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сельхозугода: Мишустин поручил рассмотреть создание программы АПК для ДФО

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