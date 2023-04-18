Мишустин поручил рассмотреть возможность создания программы АПК для Дальнего Востока
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- Мишустин поручил рассмотреть возможность создания программы АПК для Дальнего Востока
Для Дальнего Востока могут принять специальную программу по развитию агропромышленного комплекса (АПК). Глава правительства Михаил Мишустин поручил Минсельхозу рассмотреть такую возможность, узнали «Известия». Указание было дано после обращения в кабмин руководства комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. Депутаты сочли, что такая программа поможет снизить цены на продукты в регионе, а также повысит их доступность для населения.
«Дальний Восток сегодня обеспечен своими овощами не более чем на 38%, мясом — на 32% молоком — на 54%. Основные проблемы АПК региона состоят в низкой инвестиционной привлекательности отрасли, высокой энерго- и трудоемкости производства, в неразвитости кормовой базы, рыночной и транспортно-логистической инфраструктуры», — говорится в документе за подписью главы комитета Николая Харитонова, который имеется в распоряжении «Известий».
В общем объеме продукции АПК в России удельный вес ДФО сегодня составляет всего 3%, говорится в письме. В подтверждение этому в Госдуме приводят статистику по некоторым показателям продукции. Так, поголовье коров на Дальнем Востоке насчитывает 482,3 тыс. особей в сравнении с 7,7 млн по всей России, свиней — 761,5 тыс. в ДФО в сравнении 27,7 млн в РФ, скота и птицы на убой — 383,1 тыс. и 16,2 млн, молока — 968 тыс. т и 32,98 млн т.
Решить проблему обеспечения продуктами, как считают в комитете, можно только с помощью повышения объемов собственного производства сельскохозяйственной продукции. Однако для этого необходимо принять ряд программных мер по поддержке представителей отрасли. К таковым в ГД предлагают отнести установление максимально льготной для аграриев ставки по кредитам, снижение тарифов на электроэнергию, компенсации затрат на строительство объектов АПК.
«Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять во внимание позицию комитета в части разработки специальной программы развития АПК в Дальневосточном федеральном округе и изыскать возможность для положительного решения данного вопроса», — говорится в обращении.
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Сельхозугода: Мишустин поручил рассмотреть создание программы АПК для ДФО