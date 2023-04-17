Китаист указал на укрепление отношений Москвы и Пекина в политике и экономике

Взаимоотношения России и Китая в политической и экономической сферах последнее время всё больше и больше укрепляются. Об этом 17 апреля «Известиям» заявил председатель правления Русско-китайского юридического общества Александр Молотников, комментируя слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, который сказал, что сотрудничество между Пекином и Москвой не направлено против третьих стран.

«Долгое время это [сотрудничество] проявлялось на уровне крупного бизнеса, сейчас с учетом замены товаров по ряду направлений, это начинает проявляться и в экономике на более низких ступенях», — сказал эксперт.

При этом Молотников подчеркнул, что Пекин «очень осторожен по многим направлениям» и нужно оценивать не количество соглашений, которые были заключены между Россией и Китаем, а конкретные шаги.

«Я бы хотел сделать надежду на то, что взаимоотношения России и Китая будут углубляться, а вот каким образом это будет происходить, нужно смотреть на практике», — заключил собеседник «Известий».

Заявление Ван Вэньбиня прозвучало ранее в этот же день. Комментируя журналистам визит главы минобороны республики Ли Шанфу в РФ, он подчеркнул, что сотрудничество между Пекином и Москвой не направлено против третьих стран и основано на принципах неконфронтации и неприсоединения к каким-либо блокам.

16 апреля президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Ли Шанфу. В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств. Он назвал военное сотрудничество государств одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические взаимоотношения.