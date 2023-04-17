В МИД КНР опровергли направленность сотрудничества Китая и РФ против третьих стран

Сотрудничество между Пекином и Москвой не направлено против третьих стран и основано на принципах неконфронтации и неприсоединения к каким-либо блокам. Об этом 17 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в беседе с журналистами, комментируя визит главы минобороны республики Ли Шанфу в РФ.

«Я бы хотел подчеркнуть, что российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Страны развивают новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, мирном сосуществовании и взаимовыгодном сотрудничестве», — сказал он.

Ван Вэньбинь отметил, что китайская сторона готова сотрудничать с Россией для того, чтобы воплощать важный консенсус, достигнутый лидерами РФ и КНР, а также содействовать развитию отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху.

Накануне, 16 апреля, президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Ли Шанфу. В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств. Он назвал военное сотрудничество государств одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические взаимоотношения.

До этого, 11 апреля, Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны, не представляет ни для кого угрозы и в полной мере соответствует международному праву.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

После переговоров с Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.