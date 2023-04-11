МИД КНР заявил об отсутствии угроз от военного сотрудничества Пекина и Москвы

Военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны и не представляет ни для кого угрозы. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы многократно заявляли о своей позиции, наше сотрудничество не направлено против какой-либо третьей стороны. Оно в полной мере соответствует международному праву и не представляет угрозы ни для одной страны», — заявил представитель китайского МИДа.

Такое заявление он сделал в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ежегодный доклад МИД Японии под названием «Синяя книга», в котором японские власти выразили обеспокоенность совместными действиями Вооруженных сил КНР и РФ у японских границ.

«Никто не вправе делать безответственные замечания на этот счет», — добавил Ван.

При этом он призвал Токио прекратить нагнетать напряженность в регионе и перестать осуществлять провокации. Дипломат выразил надежду на то, что власти Японии вернутся к курсу на конструктивное взаимодействие с КНР.

До этого, 26 марта, президент России Владимир Путин также опроверг утверждения об угрозе для Запада от сотрудничества РФ и Китая. При этом он добавил, что Москва развивает с Пекином все виды сотрудничества, в том числе и военное, в частности проводит совместные учения. При этом РФ делает это не только с Китаем, но и с другими странами, отметил глава российского государства. По его словам, именно Запад строит новые оси в отличие от России с Китаем.

Днем ранее газета The Washington Post написала, что укрепляющийся альянс России и Китая чреват перестройкой мирового порядка, поэтому США и их союзникам нужно быть готовыми к такому развитию событий. В публикации указывается, что Москва и Пекин едины в восприятии Североатлантического альянса как угрозы безопасности стран. Россия рассматривает расширение блока на восток как экзистенциальную угрозу, а Китай опасается создания «Индо-Тихоокеанского НАТО».

Ранее, 20 марта, агентство Kyodo написало, что Канада предложила создать четырехстороннюю структуру сотрудничества с участием Японии, Южной Кореи и США для противодействия Китаю и России. По их сведениям, канадские власти сообщили об этом премьер-министру Японии Фумио Кисиде в январе 2023 года, когда он посещал Оттаву.

В тот же день Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером Си Цзиньпин выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Его визит завершился 22 марта.

Путин, в свою очередь отметил, что переговоры с китайским лидером прошли конструктивно. Он подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.