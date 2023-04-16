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Путин провел рабочую встречу с министром обороны Китая

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин в воскресенье, 16 апреля, провел рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны Китая Ли Шанфу.

В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств. Он назвал военное сотрудничество государств одним из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические взаимоотношения.

«По линии военных ведомств мы работаем так же активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах — и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе», — сказал Путин.

Президент РФ также напомнил о недавнем визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, назвав его очень продуктивным. Он попросил передать китайскому лидеру наилучшие пожелания.

В свою очередь Ли Шанфу, что сотрудничество России и Китая развивается очень хорошо и вносит вклад в обеспечение региональной безопасности.

«Мы продолжим работу в интересах процветания всего мира», — добавил он.

Ли Шанфу прибыл с официальным визитом в РФ 16 апреля. Он пробудет в стране до 19 апреля. Ранее было анонсировано, что в ходе поездки глава минобороны КНР проведет переговоры с российским военным командованием и посетит одно из учебных заведений, где готовят военнослужащих.

Поездка стала первой зарубежной для Ли Шанфу после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.

«После того как я занял должность министра обороны КНР, это мой первый зарубежный визит. Я специально выбрал для этого Россию, чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений», — заявил министр на переговорах в Путиным.

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До этого, 11 апреля, официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что военное сотрудничество Пекина и Москвы не направлено против какой-либо страны, не представляет ни для кого угрозы и в полной мере соответствует международному праву.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. На встрече с российским лидером он выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Визит председателя КНР завершился 22 марта.

После переговоров с Си Цзиньпином Путин подчеркнул, что Россию и Китай связывают узы добрососедства, а отношения между двумя странами в данный момент находятся на наивысшем уровне.

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