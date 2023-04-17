Глава спецназа Судана заявил о нанесении армией ударов по населению с воздуха

Глава сил быстрого реагирования (спецназа) Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) утверждает, что армия наносит удары с воздуха по мирным жителям. Об этом он написал на своей странице в Twitter в понедельник, 17 апреля.

«Международное сообщество должно немедленно принять меры и вмешаться [в конфликт], чтобы пресечь преступления суданского генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, радикального исламиста, который бомбит мирных жителей с воздуха», — говорится в сообщении.

Хамидти указал на то, что армия обстреливает мирных жителей истребителями МиГ. Он добавил, что действия спецназа являются ответом на жестокую кампанию армии против невинных людей.

«Мы боремся за то, чтобы обеспечить народу Судана демократический прогресс, к которому он так давно стремился», — отметил он.

Суданская армия 16 апреля согласилась открыть гуманитарные коридоры ради безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи. Гуманитарный коридор должен открываться каждый день на три часа.

Призыву ООН также последовали Силы быстрого реагирования (SRF) Судана. При этом спецназ, так же как и армия Судана ранее, оставляет за собой право на ответ в случае каких-либо враждебных действий со стороны противника.

Однако после того как была достигнута договоренность открыть гуманитарные коридоры, в столице Судана — Хартуме — усилились уличные бои.

Reuters со ссылкой на местных врачей сообщил, что по меньшей мере 97 мирных жителей погибли при столкновениях в Судане, еще 365 человек получили ранения с начала боевых действий.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Хамидти. В результате утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Как сообщил секретариат Межправительственной организации по развитию (ИГАД), участники саммита приняли решение, что президенты Джибути, Кении и Южного Судана должны как можно скорее направиться в Судан для примирения противоборствующих сторон.