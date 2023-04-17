Newsweek назвал дату возможного контрнаступления Украины

Контрнаступление Украины может начаться 30 апреля. Об этом 17 апреля сообщает Newsweek со ссылкой на «слитые» документы Пентагона.

«Поставки и поддержка направляются в Украину в преддверии украинского наступления, запланированного на 30 апреля», — пишет издание.

Иные подробные не приводятся.

Ранее в этот день полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США подталкивают Украину начать «массивное» весеннее наступление, но у Киева нет ресурсов, чтобы переломить ситуацию. Макгрегор посоветовал украинской армии отступить, пока не стало слишком поздно.

Газета Financial Times 16 апреля заявила, что Украина в ходе возможного контрнаступления столкнется с трудностями без поддержки с воздуха. Бывший командир британского бронетанкового батальона Бен Барри подтвердил изданию, что успешные примеры без превосходства в воздухе редки.

Посол России в США Анатолий Антонов 13 апреля сообщил, что американские СМИ публикуют всё больше информации о якобы готовящемся контрнаступлении Киева. Он выразил уверенность в провале Вооруженных сил Украины (ВСУ), если попытка контрнаступления состоится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 апреля отметил, что российские военные тщательно отслеживают всю поступающую информацию о действиях ВСУ и учитывают ее при планировании ведения спецоперации.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.