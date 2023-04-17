Украина знает, что не сможет победить в конфликте с Российской Федерацией, сообщил 17 апреля экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Каре Маккинни.

Он отметил, что о преимуществе Российской армии украинцы знают, и при этом их вооруженные силы находятся в ужасном состоянии.

«Мы подталкиваем их начать это «массивное» весеннее наступление, но <...> у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию», — сказал Макгрегор.

Он посоветовал украинской армии отступить, пока не стало слишком поздно, пишет «Газета.Ru».

В феврале ветеран ВС США Ноктис Дрейвен заявил, что у Украины нет шансов на поле боя. Однако он полагает, что Запад на этом не остановится.

За месяц до этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.