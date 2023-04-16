FT заявила о сложностях украинского контрнаступления без поддержки с воздуха

Украина в ходе контрнаступления столкнется с трудностями без поддержки с воздуха. Об этом 16 апреля написала газета Financial Times.

«Классический подход к наземному наступлению состоит в том, чтобы прорваться в тыл врага в одном или нескольких районах и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без превосходства в воздухе редки», — рассказал бывший командир британского бронетанкового батальона Бен Барри.

Аналитики газеты также отметили, что для проведения операции понадобится синхронизация различных частей, в то время как украинская армия имеет ограниченный опыт подобных общевойсковых операций. Также указывается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились значительной части наиболее опытных солдат, потеряв около 120 тыс. человек.

Накануне обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес заявил, что американские политики сомневаются в успешном контрнаступлении ВСУ из-за нехватки снарядов и слабой подготовки военнослужащих.

В свою очередь, украинские официальные лица продолжает регулярно говорить о подготовке армии к контрнаступлению.

В частности, 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинской армии начнется уже совсем скоро.

Кроме того, 13 апреля руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ нужно продемонстрировать успешное контрнаступление, иначе у налогоплательщиков стран, поддерживающих Киев, возникнут вопросы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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