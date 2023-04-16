Реклама
Прямой эфир
Мир
Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Праге
Спорт
Теннисист Рублев выиграл «Мастерс» в Монте-Карло
Мир
Утечка в Discord в США вызвала беспокойство из-за нового типа угрозы нацбезопасности
Армия
ВС РФ уничтожили голландский бронетранспортер YPR-765 в районе Угледара
Спорт
Непомнящий назвал слабой свою игру в шестой партии чемпионата мира по шахматам
Мир
На саммите G7 в Японии усилят охрану лидеров после ЧП с Кисидой
Мир
США обсуждают юридические возможности для передачи Украине активов РФ
Мир
Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна
Мир
Депутат рады заявила о сложном разрыве договора аренды с Почаевской лаврой
Мир
Пять мирных жителей погибли за день во время столкновений в Судане
Мир
FT заявила о сложностях украинского контрнаступления без поддержки с воздуха
Мир
Румыния заявила о готовности помочь Украине и Молдавии вступить в ЕС
Мир
Глава саудовского МИДа призвал лидеров конфликта в Судане остановить боевые действия
Сюжет:

FT заявила о сложностях украинского контрнаступления без поддержки с воздуха

0
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина в ходе контрнаступления столкнется с трудностями без поддержки с воздуха. Об этом 16 апреля написала газета Financial Times.

«Классический подход к наземному наступлению состоит в том, чтобы прорваться в тыл врага в одном или нескольких районах и нанести сосредоточенный удар по центру тяжести противника. Успешные примеры без превосходства в воздухе редки», — рассказал бывший командир британского бронетанкового батальона Бен Барри.

Аналитики газеты также отметили, что для проведения операции понадобится синхронизация различных частей, в то время как украинская армия имеет ограниченный опыт подобных общевойсковых операций. Также указывается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились значительной части наиболее опытных солдат, потеряв около 120 тыс. человек.

Стояние на Днепре: российские войска держат оборону вдоль реки
Бойцы ВС РФ уничтожают диверсионные группы противника, наносят артиллерийские и авиационные удары

Накануне обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес заявил, что американские политики сомневаются в успешном контрнаступлении ВСУ из-за нехватки снарядов и слабой подготовки военнослужащих.

В свою очередь, украинские официальные лица продолжает регулярно говорить о подготовке армии к контрнаступлению.

В частности, 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинской армии начнется уже совсем скоро.

Кроме того, 13 апреля руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ нужно продемонстрировать успешное контрнаступление, иначе у налогоплательщиков стран, поддерживающих Киев, возникнут вопросы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023