Песков рассказал о попытках США вести разведдеятельность в России

США никогда не оставляли попыток по ведению разведдеятельности в России, однако это встречает противодействие со стороны российских спецслужб. Об этом в понедельник, 17 апреля, на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов, обеспокоена ли Москва «уровнем проникновения спецслужб США в российские структуры», выводы о котором можно сделать из последних утечек секретных данных Пентагона.

«Наши специальные службы и контрразведывательные подразделения выполняют свои функции. В данном случае они выполняют свою работу», — подчеркнул представитель Кремля.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

13 апреля агенты ФБР арестовали военнослужащего Джека Тейшейру, который подозревается в утечке секретных документов Пентагона. Обвинения ему были предъявлены официально 14 апреля. Военнослужащий предстал перед мировым судьей Дэвидом Хеннесси в Бостоне. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по делу об утечке секретных документов Пентагона.

Президент США Джо Байден 14 апреля поручил военным и службам разведки принять меры по защите секретных данных, чтобы утечки больше не повторялись. Также он дал поручение выяснить, по какой причине Тейшейра имел доступ к значительному объему информации.