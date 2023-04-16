СМИ сообщили о личном состоянии Карла III в 600 млн фунтов

Король Великобритании Карл III лично владеет благосостоянием в £600 млн ($745 млн). Об этом 16 апреля сообщила газета The Times.

Отмечается, что Карл III стал богаче своей матери королевы Елизаветы II, которая владела £370 млн ($460 млн).

Большую часть дохода Карл III получил от владения герцогством Корнуолл. С 2012 по 2022 год он получил £212,7 млн ($264 млн). При этом заплатил с полученных денег подоходный налог, который не обязан выплачивать.

По данным газеты, Карл III ведет достаточно экономный образ жизни. Он носит старую одежду и обувь, а также следит за тем, чтобы вовремя выключался свет в доме.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

7 апреля телеканал Sky News сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на церемонии коронации Карла III. Причиной назывался отказ Букингемского дворца пригласить на мероприятие детей герцогов Сассекских — принца Арчи и принцессу Лилибет.

В дальнейшем принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после беседы с ним «по душам». Отмечается, с обеих сторон есть «готовность и желание помириться». Подробности беседы на разглашаются.