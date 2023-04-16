Принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после беседы с ним «по душам»
Перед коронацией короля Великобритании Карла III, его сын, Герцог Сассекский принц Гарри, приехал поговорить с ним по душам, прежде чем согласиться присутствовать на торжественном мероприятии, сообщает газета Sun со ссылкой на источники.
Отмечается, с обеих сторон есть «готовность и желание помириться». Подробности беседы на разглашаются.
Ранее, 12 апреля, в Букингемском дворце сообщили, что принц Гарри получил приглашение на коронацию своего отца Карла III. При этом его жена, Меган Маркл, останется дома с детьми.
Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
При этом 7 апреля телеканал Sky News сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл не будут присутствовать на церемонии коронации Карла III. Причиной назывался отказ Букингемского дворца пригласить на мероприятие детей герцогов Сассекских — принца Арчи и принцессу Лилибет.
В сентябре прошлого года СМИ писали, что принц Гарри поссорился со своим отцом королем Карлом III и братом принцем Уэльским Уильямом. Он был недоволен тем, что Маркл запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале в сентябре 2022 года.