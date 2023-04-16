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ВСУ в пасхальную ночь выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку во время пасхального богослужения. Об этом 16 апреля сообщил источник «Известий».

Информацию также подтвердили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:25 — н.п. Очеретино — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Также в распоряжении «Известий» появились кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка. На фоне звуков взрывов люди вбегают в церковь, чтобы укрыться, другие — ложатся на землю. По предварительной информации источника «Известий», есть пострадавшие.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела ВСУ поврежден детский сад. Снаряды повредили остекление и забор детского сада на улице Архитекторов.

14 апреля сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел начался в 9:40 утра. Под вражеским огнем оказался Петровский район города.

До этого, 10 апреля, в СЦКК заявили, что в Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Помимо этого, зафиксировано более 16,6 тыс. обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения — 16,3 тыс. Всего со стороны украинских военных выпущено более 105,7 тыс. боеприпасов различного калибра.

Об обстреле Донецка со стороны ВСУ также сообщалось 7 апреля. По словам главы города, обстрел велся из РСЗО «Град». Под огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. В результате обстрела погибла одна женщина, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела на крытом рынке. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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