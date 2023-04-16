ВСУ в пасхальную ночь выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Донецку во время пасхального богослужения. Об этом 16 апреля сообщил источник «Известий».

Информацию также подтвердили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:25 — н.п. Очеретино — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Также в распоряжении «Известий» появились кадры из Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка. На фоне звуков взрывов люди вбегают в церковь, чтобы укрыться, другие — ложатся на землю. По предварительной информации источника «Известий», есть пострадавшие.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате обстрела ВСУ поврежден детский сад. Снаряды повредили остекление и забор детского сада на улице Архитекторов.

14 апреля сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел начался в 9:40 утра. Под вражеским огнем оказался Петровский район города.

До этого, 10 апреля, в СЦКК заявили, что в Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Помимо этого, зафиксировано более 16,6 тыс. обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения — 16,3 тыс. Всего со стороны украинских военных выпущено более 105,7 тыс. боеприпасов различного калибра.

Об обстреле Донецка со стороны ВСУ также сообщалось 7 апреля. По словам главы города, обстрел велся из РСЗО «Град». Под огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. В результате обстрела погибла одна женщина, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела на крытом рынке. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».