Реклама
Прямой эфир
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Постпред РФ заявил о попытке Гросси «откалибровать» инициативу по безопасности ЗАЭС
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
Пентагон изучит сообщение о новой утечке секретных документов по Украине и КНР
Мир
МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников
Происшествия
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Общество
Силовики посетили заработавшие после скандального закрытия бары в центре Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам до 14 градусов тепла в субботу
Происшествия
В Новой Москве начался пожар в поле
Сюжет:

«Известия» показали последствия удара ВСУ по рынку в Донецке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский побывал на рынке в Ворошиловском районе Донецка, который 7 апреля подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Еще одно место прилета в Ворошиловском районе Донецка — это крытый рынок. Сюда уже, наверное, раз пятый или шестой за время спецоперации прилетает. И вот сегодня одна из ракет из РСЗО «Град» прилетела», — рассказал корреспондент.

На предоставленных им кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.

По словам журналиста, в результате обстрела погибла одна из местных жительниц. Еще несколько человек получили ранения. Точное число пострадавших неизвестно, однако к месту прилета приехали две бригады реанимации, чтобы доставить раненых в донецкие медучреждения.

Расстрельные команды: как ВФУ ликвидируют своих же солдат
14 украинских военнослужащих, сдавшихся в плен, погибли под целенаправленным обстрелом собственной артиллерии

Об обстреле центра Донецка украинскими военными из системы реактивного залпового огня (РСЗО) «Град» сообщил мэр города Алексей Кулемзин ранее в этот день. Он отметил, что под вражеским огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

Корреспондент «Известий» заснял первые последствия обстрела. В проезжей части одной из улиц образовалась воронка, рядом разбросаны осколки снарядов. Также повреждены здания.

В свою очередь, представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК заявило, что ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию региона. В результате их действий погибли четыре мирных жителя. Представительство подчеркнуло, что украинская сторона выпустила 72 боеприпаса.

4 апреля украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка. ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Информации о пострадавших не поступало. Тогда же была обстреляна территория детского сада № 43 «Росинка».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023