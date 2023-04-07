«Известия» показали последствия удара ВСУ по рынку в Донецке

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский побывал на рынке в Ворошиловском районе Донецка, который 7 апреля подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Еще одно место прилета в Ворошиловском районе Донецка — это крытый рынок. Сюда уже, наверное, раз пятый или шестой за время спецоперации прилетает. И вот сегодня одна из ракет из РСЗО «Град» прилетела», — рассказал корреспондент.

На предоставленных им кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.

По словам журналиста, в результате обстрела погибла одна из местных жительниц. Еще несколько человек получили ранения. Точное число пострадавших неизвестно, однако к месту прилета приехали две бригады реанимации, чтобы доставить раненых в донецкие медучреждения.

Об обстреле центра Донецка украинскими военными из системы реактивного залпового огня (РСЗО) «Град» сообщил мэр города Алексей Кулемзин ранее в этот день. Он отметил, что под вражеским огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

Корреспондент «Известий» заснял первые последствия обстрела. В проезжей части одной из улиц образовалась воронка, рядом разбросаны осколки снарядов. Также повреждены здания.

В свою очередь, представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК заявило, что ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию региона. В результате их действий погибли четыре мирных жителя. Представительство подчеркнуло, что украинская сторона выпустила 72 боеприпаса.

4 апреля украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка. ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Информации о пострадавших не поступало. Тогда же была обстреляна территория детского сада № 43 «Росинка».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.