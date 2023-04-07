В Донецке погибли четыре человека после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли четыре мирных жителя. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК в пятницу, 7 апреля.

Погибшие находились в Калининском районе Донецка. Также сообщается о пятерых раненных в том же районе.

В Киевском районе Донецка повреждены шесть жилых зданий. Всего было обстреляно семь населенных пунктов: Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Донецк, Еленовка, Никольское, Владимировка. Представительство подчеркнуло, что бойцы ВСУ выпустили 72 боеприпаса, говорится в Telegram-канале

Ранее, 4 апреля, украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка. ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Информации о пострадавших не поступало.

Тогда же боевики обстреляли территорию детского сада № 43 «Росинка» в ДНР.

Украинские боевики ведут обстрелы территории ДНР ежедневно. Чаще всего под огонь попадают западные и северные окраины Донецка, Макеевка, Ясиноватая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.