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Власти Донецка сообщили о пострадавших в результате обстрела центра города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 7 апреля об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предварительно огонь велся из реактивной системы залпового огня «Град».

«Украинские нацисты снова обстреляли центр Донецка из РСЗО. Под вражеским огнем район Крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Есть пострадавшие. Подробности уточняются», — написал он в Telegram.

Корреспондент «Известий» заснял первые последствия обстрела. В проезжей части одной из улиц образовалась воронка, рядом разбросаны осколки снарядов. Также повреждены здания.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в СЦКК уже сообщало, что ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию региона. В результате погибли четыре мирных жителя в Калининском районе Донецка. Также сообщалось о пятерых раненых в том же районе.

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4 апреля украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка. ВСУ выпустили 15 снарядов натовского калибра 155 мм. Информации о пострадавших не поступало. Тогда же была обстреляна территория детского сада № 43 «Росинка».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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