При обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) поврежден детский сад. Об этом 15 апреля сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Кулемзин уточнил, что украинские военные обстреляли Петровский район города. Снаряды повредили остекление и забор детского сада на улице Архитекторов.

Кроме того, по данным представителей Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ночь на 15 апреля ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Горловке. В результате была повреждена контактная сеть общественного транспорта. По Петровскому району Донецка было выпущено три таких снаряда.

Накануне, 14 апреля, сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

До этого, 10 марта, в СЦКК заявили, что в Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Помимо этого, зафиксировано более 16,6 тыс. обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения — 16,3 тыс. Всего со стороны украинских военных выпущено более 105,7 тыс. боеприпасов различного калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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