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Детский сад поврежден при обстреле ВСУ в Донецке
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Детский сад поврежден при обстреле ВСУ в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении детского сада при обстреле ВСУ
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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При обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) поврежден детский сад. Об этом 15 апреля сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Кулемзин уточнил, что украинские военные обстреляли Петровский район города. Снаряды повредили остекление и забор детского сада на улице Архитекторов.

Кроме того, по данным представителей Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в ночь на 15 апреля ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Горловке. В результате была повреждена контактная сеть общественного транспорта. По Петровскому району Донецка было выпущено три таких снаряда.

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Накануне, 14 апреля, сообщалось, что ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

До этого, 10 марта, в СЦКК заявили, что в Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Помимо этого, зафиксировано более 16,6 тыс. обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения — 16,3 тыс. Всего со стороны украинских военных выпущено более 105,7 тыс. боеприпасов различного калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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