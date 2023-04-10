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В ДНР заявили о гибели более 4,4 тыс. мирных жителей с начала эскалации

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителей, в том числе 134 ребенка. Об этом 10 апреля сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За 417 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибли 695 гражданских лиц, в том числе 28 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3788 гражданских лица, в том числе 106 детей. Всего: 4483, в том числе детей — 134», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Отмечается, что за этот период пострадали 4320 мирных жителей, включая 276 детей.

Помимо этого, зафиксировано более 16,6 тыс. обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,3 тыс. Всего со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпущено более 105,7 тыс. боеприпасов различного калибра, включая 40 ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У», 268 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 22 ракеты из РСЗО «Смерч», 258 ракет из РСЗО «Ураган».

Украинские боевики выпустили более 13,6 тыс. снарядов калибра 122 мм из РСЗО и более 25,2 тыс. боеприпасов калибра 155 мм.

По данным СЦКК, повреждения получили более 10,3 тыс. жилых домостроений, 2,5 тыс. объектов гражданской инфраструктуры и 1,3 тыс. транспортных средств.

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Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что две мирные жительницы пострадали в результате обстрела ВСУ Петровского района. Ранены женщины 1952 и 1956 годов рождения.

Об обстреле центра Донецка со стороны ВСУ также сообщалось 7 апреля. По словам главы города, обстрел велся из РСЗО «Град». Под огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. Кулемзин подчеркивал, что украинские войска целенаправленно били по густонаселенному кварталу. В результате обстрела погибла одна женщина, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела на крытом рынке. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.

В тот же день в представительстве ДНР в СЦКК доложили, что ВСУ 17 раз обстреляли территорию республики. Погибли четыре мирных жителя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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