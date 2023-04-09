Два человека пострадали при обстреле Донецка ВСУ

Две мирные жительницы пострадали в результате обстрела Донецка украинскими боевиками. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Петровского района ранены женщины 1952 и 1956 годов рождения», — написал он в своем Telegram-канале.

Об обстреле центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) также сообщалось 7 апреля. По словам главы города, обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Под огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

Кулемзин подчеркивал, что украинские войска целенаправленно били по густонаселенному кварталу. В результате обстрела погибла одна женщина, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

В тот же день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) доложили, что ВСУ 17 раз обстреляли территорию республики. Погибли четыре мирных жителя.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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