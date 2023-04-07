Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку увеличилось до 16
Число мирных жителей, пострадавших при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» выросло до 16. Об этом 7 апреля заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Москва-24».
«Погибла одна женщина преклонного возраста, до 16 человек ранены, семь из них точно госпитализированы», — сказал он.
До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о 13 пострадавших. Он также указал, что киевский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, подчеркнул, что украинские войска при обстреле центра Донецка целенаправленно били по густонаселенному кварталу.
Об обстреле центра Донецка украинскими военными из РСЗО «Град» сообщил мэр города Кулемзин ранее в этот день. Он отметил, что под вражеским огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.
Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела на крытом рынке. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.
Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию региона. В результате погибли четыре мирных жителя в Калининском районе Донецка.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.