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Число пострадавших от удара ВСУ по Донецку увеличилось до 16

Советник врио главы ДНР Кимаковский: число раненных от удара ВСУ по Донецку выросло до 16
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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Число мирных жителей, пострадавших при обстреле Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» выросло до 16. Об этом 7 апреля заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Москва-24».

«Погибла одна женщина преклонного возраста, до 16 человек ранены, семь из них точно госпитализированы», — сказал он.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал о 13 пострадавших. Он также указал, что киевский режим в очередной раз показал свою террористическую сущность.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, подчеркнул, что украинские войска при обстреле центра Донецка целенаправленно били по густонаселенному кварталу.

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Об обстреле центра Донецка украинскими военными из РСЗО «Град» сообщил мэр города Кулемзин ранее в этот день. Он отметил, что под вражеским огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела на крытом рынке. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию региона. В результате погибли четыре мирных жителя в Калининском районе Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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