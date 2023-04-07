Число пострадавших в результате удара ВСУ по центру Донецка возросло до 13

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из системы реактивного залпового огня (РСЗО) «Град» по центру Донецка возросло до 13. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 7 апреля.

В Республиканском травматологическом центре пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в основном амбулаторно, рассказал врио главы ДНР. Он также указал, что киевский режим в очередной раз показал свою «террористическую сущность».

«В праздничные дни боевики всегда проявляют особую активность. Сегодня Благовещение и годовщина провозглашения ДНР», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, подчеркнул, что украинские войска при обстреле центра Донецка целенаправленно били по густонаселенному кварталу.

Об обстреле центра Донецка украинскими военными из РСЗО «Град» сообщил мэр города Кулемзин ранее в этот день. Он отметил, что под вражеским огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек. По его словам, в результате погибла одна из местных жительниц.

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию региона. В результате погибли четыре мирных жителя в Калининском районе Донецка. Также сообщалось о пятерых раненых в том же районе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.