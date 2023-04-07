Реклама
Прямой эфир
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Постпред РФ заявил о попытке Гросси «откалибровать» инициативу по безопасности ЗАЭС
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
Пентагон изучит сообщение о новой утечке секретных документов по Украине и КНР
Мир
МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников
Происшествия
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Общество
Силовики посетили заработавшие после скандального закрытия бары в центре Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам до 14 градусов тепла в субботу
Происшествия
В Новой Москве начался пожар в поле
Сюжет:

Число пострадавших в результате удара ВСУ по центру Донецка возросло до 13

0
Фото: ТАСС/Николай Тришин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из системы реактивного залпового огня (РСЗО) «Град» по центру Донецка возросло до 13. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 7 апреля.

В Республиканском травматологическом центре пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в основном амбулаторно, рассказал врио главы ДНР. Он также указал, что киевский режим в очередной раз показал свою «террористическую сущность».

«В праздничные дни боевики всегда проявляют особую активность. Сегодня Благовещение и годовщина провозглашения ДНР», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, подчеркнул, что украинские войска при обстреле центра Донецка целенаправленно били по густонаселенному кварталу.

«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»
Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

Об обстреле центра Донецка украинскими военными из РСЗО «Град» сообщил мэр города Кулемзин ранее в этот день. Он отметил, что под вражеским огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек. По его словам, в результате погибла одна из местных жительниц.

Представительство ДНР в СЦКК заявило, что ВСУ за прошедшие сутки 17 раз обстреляли территорию региона. В результате погибли четыре мирных жителя в Калининском районе Донецка. Также сообщалось о пятерых раненых в том же районе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023