ВСУ 10 раз обстреляли Донецк из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 14 апреля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что обстрел начался в 9:40 утра (совпадает с мск). Под вражеским огнем оказался Петровский район Донецка. Всего было выпущено 10 ракет из РСЗО.

Ранее, в ночь на 14 апреля, украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР, в результате удара поврежден детский сад, снаряд разорвался на территории учреждения. Кроме того, в центральном районе города оказались обесточены несколько домов.

До этого, 10 марта, в СЦКК заявили, что в Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Помимо этого, зафиксировано более 16,6 тыс. обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,3 тыс. Всего со стороны украинских военных выпущено более 105,7 тыс. боеприпасов различного калибра.

Об обстреле центра Донецка со стороны ВСУ также сообщалось 7 апреля. По словам главы города, обстрел велся из РСЗО «Град». Под огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. В результате обстрела погибла одна женщина, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела на крытом рынке. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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