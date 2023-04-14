Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ 10 раз обстреляли Донецк из РСЗО
Мир
Министр обороны Китая посетит Россию 16–19 апреля
Армия
Шойгу сообщил о внезапной проверке боеготовности Тихоокеанского флота РФ
Мир
Пираты захватили танкер у берегов Западной Африки
Мир
В Крыму предложили лишить Украину выхода к Черному морю
Туризм
Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км
Мир
Мэр Горловки сообщил о повреждении детского сада снарядом ВСУ
Мир
Президент Кубы обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Мир
В РФ заявили об активном участии в обсуждении реформы Всемирного банка
Мир
МИД РФ сообщил о выдаче гражданам США около тысячи виз в 2023 году
Армия
Ракетчики ЮВО поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
Мир
WP узнала цель подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона
Сюжет:

ВСУ 10 раз обстреляли Донецк из РСЗО

СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО
0
Фото: ТАСС/Иван Ноябрев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 14 апреля сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Отмечается, что обстрел начался в 9:40 утра (совпадает с мск). Под вражеским огнем оказался Петровский район Донецка. Всего было выпущено 10 ракет из РСЗО.

Впереди Нью-Йорк: как российские войска освобождают территории ДНР
Репортаж «Известий» с передовой в районе Горловки — о работе артиллерии, медицинской подготовке бойцов и раритетных орудиях

Ранее, в ночь на 14 апреля, украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР, в результате удара поврежден детский сад, снаряд разорвался на территории учреждения. Кроме того, в центральном районе города оказались обесточены несколько домов.

До этого, 10 марта, в СЦКК заявили, что в Донецкой Народной Республике с начала эскалации конфликта погибли 4483 мирных жителя, в том числе 134 ребенка. Помимо этого, зафиксировано более 16,6 тыс. обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения 16,3 тыс. Всего со стороны украинских военных выпущено более 105,7 тыс. боеприпасов различного калибра.

Об обстреле центра Донецка со стороны ВСУ также сообщалось 7 апреля. По словам главы города, обстрел велся из РСЗО «Град». Под огнем оказались район крытого рынка, бульвар Шевченко и бульвар Пушкина. В результате обстрела погибла одна женщина, 16 человек получили ранения различной степени тяжести.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский заснял последствия обстрела на крытом рынке. На кадрах видно место попадания снаряда в асфальт. Вокруг лежат обломки ракеты и рыночных построек.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023