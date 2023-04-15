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Названы отличия накопительного страхования от инвестиционного и кредитного

Эксперт Ванчек: НСЖ подойдет и тем, у кого есть сбережения, и тем, у кого нет накоплений
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Накопительное страхование жизни (НСЖ) позволяет человеку, попавшему в трудную ситуацию, финансово справиться с проблемами со здоровьем, рассказал «Известиям» директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни» Штефан Ванчек. При этом НСЖ отличается от кредитного и инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Эксперт объяснил их принципы работы.

По словам эксперта, НСЖ в том числе позволяет клиентам, находящимся на больничном, сохранять привычный уровень жизни себе и своим близким, не обращаясь за помощью к родственникам, друзьям, кредитным организациям и государству.

«Страховая выплата позволит ему вылечиться и вернуться к работе или обеспечить себя и семью в случае осложнений, инвалидности», — уточнил Ванчек.

Как он подчеркнул, важно, чтобы человек осознанно заботился о своем здоровье, приобретая полис НСЖ с широким страховым покрытием.

«Принцип работы продуктов НСЖ очень прост: страхователь заключает договор, определяет желаемую сумму накоплений, срок страхования и перечень рисков, в случае которых ему будут полагаться выплаты. Чем шире перечень рисков, подключенных клиентом, тем от большего количества угроз он защищен. Исходя из этих параметров, рассчитывается комфортный для клиента размер ежегодного взноса. По желанию клиента периодичность взноса может составлять один, два или четыре раза в год. Из этих взносов формируются накопления клиента, которые он получит к окончанию программы», — объяснил Ванчек.

В случае серьезных болезней, травм страховая выплатит клиенту средства, с помощью которых он сможет оплатить лечение, восстановить здоровье и продолжить копить дальше. Так, деньги он может копить на разные цели, в том числе на «подушку безопасности», квартиру, образование и т.д.

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«Совершенно другие функции у кредитного и инвестиционного страхования жизни. Например, кредитное страхование жизни призвано защитить клиента от чрезвычайных ситуаций, при которых он не сможет выплатить заем. Например, при уходе из жизни, потери трудоспособности. В этих случаях страховая компания будет погашать кредит за клиента. Но заботиться о здоровье или восстановлении клиента банк не будет», — уточнил эксперт.

В то же время основная цель ИСЖ — получение дохода на капитал. Доходность полисов ИСЖ не гарантирована. Кроме того, как рассказал Ванчек, по договору ИСЖ ограниченное количество рисков: дожитие до окончания действия договора и смерть по любой причине.

В свою очередь, НСЖ не рассчитано на высокую доходность, но гарантирует застрахованному человеку по окончании срока договора сумму, которую тот запланировал получить.

«Таким образом, НСЖ подойдет и тем, у кого есть сбережения, в том числе на депозите, и тем, у кого нет резерва на непредвиденный случай и накоплений на будущее. Первой категории людей такой полис поможет сохранить средства на вкладе, получить планируемую доходность, а тем, у кого совсем нет накоплений, в экстренных обстоятельствах не брать займы или что-то срочно продавать. При этом к определенному в договоре сроку у всех обладателей таких программ будет капитал на планы и мечты независимо от ситуации в стране, мире или личных обстоятельств», — заключил Ванчек.

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Ранее, 29 марта, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что правительство России выступило с предложением ввести институт долевого страхования жизни в стране в целях развития сегмента добровольного страхования. По его словам, новый вид страхования будет классическим страхованием и даст россиянам возможность инвестировать часть уплаченной страховой премии в выбранные инструменты и активы для получения инвестиционного дохода.

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