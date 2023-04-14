Глава минюста США Гарланд подтвердил арест подозреваемого в утечке документов Пентагона

Предполагаемый виновник утечки секретных данных Пентагона был задержан в четверг, 13 апреля. Эту информацию подтвердил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

«Сегодня министерство юстиции США арестовало Джека Дагласа Тейшейру в связи с расследованием, которое касается несанкционированного <...> распространения засекреченной информации по национальной обороне», — отметил он.

Согласно имеющейся информации, подозреваемый поступил на службу в 2019 году и работал в сфере коммуникаций. Он получил звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, которое является третьим в табеле о рангах этого вида вооруженных сил.

В Пентагоне, между тем, комментировать данные о личности подозреваемого отказались, отметив, что утечка данных была преднамеренной.

Задержание состоялось ранее в четверг. Незадолго до этого агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск дома Тейшейры в городе Дайтон, штат Массачусетс. В мероприятии участвовало около шести вооруженных сотрудников ведомства. Предварительно ФБР несколько дней наблюдало за подозреваемым.

Ожидается, что Тейшейра предстанет перед судом в Бостоне 14 апреля. Ему будут предъявлены обвинения в соответствии со статьей 18 USC 793, также известной как Закон о шпионаже. Каждый из пунктов этого закона является отдельным нарушением и карается тюремным сроком до 10 лет.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от США объяснений.

10 апреля агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка грозит стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году. Как отметил политолог Дмитрий Солонников, Тейшера мог действовать на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

13 апреля военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» заявил, что утечка секретных документов Пентагона могла быть подготовлена американскими спецслужбами, чтобы дезинформировать российское командование.