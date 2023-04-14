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Байден предложил ирландцам «лизнуть мир»

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден 13 апреля во время выступления в Северной Ирландии предложил собравшимся «лизнуть мир». Видеозапись речи американского лидера попала в Сеть.

«Спасибо вам, благослови вас Господь! Давайте лизнем мир! Давайте сделаем это», — сказал Байден.

Некоторые пользователи интернета сравнили эту фразу главы Белого дома с инцидентом, произошедшим с религиозным лидером тибетского буддизма, когда Далай-лама XIV попросил «пососать язык» несовершеннолетнего.

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Ранее в этот день сообщалось, что Байден не смог подписать гостевую книгу в Дублине самостоятельно. Ему пришлось достать лист с подсказкой, чтобы справиться с этим.

Кроме того, во время встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром в президента США чуть не попали мячом, пока он вместе с коллегой смотрел на игру детей на площадке.

Это не единственные казусные инциденты, произошедшие с Байденом во время его визита в Ирландию, куда он прибыл 11 апреля. Так, во время выступления в Ольстерском университете в Северной Ирландии лидер Соединенных Штатов Америки обернулся и попросил невидимого собеседника не прыгать. После этого Байден как ни в чем не бывало продолжил выступление.

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