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ЦБ отчитался о сокращении внешнего долга России

ЦБ сообщил, что внешний долг России на 1 апреля составил $357,9 млрд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Внешний долг России на начало текущего месяца снизился на 5,9% по отношению к показателям на начало года и составил $357,9 млрд. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе Банка России.

«В значительной степени динамика определялась сокращением внешнего долга прочих секторов в части привлеченных кредитов, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — указали в регуляторе.

Кроме того, в ЦБ сообщили о том, что за период с 31 марта по 7 апреля международные российские резервы выросли на 1,2% и составили $600,8 млрд.

«Объем международных резервов по состоянию на 7 апреля составил $600,8 млрд, увеличившись за неделю на 66,9 млрд, или на 1,2%, под воздействием положительной переоценки», — отметили в Банке России.

Известно, что на 31 марта объем международных резервов составлял $593,9 млрд.

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Ранее, 30 марта, ЦБ сообщил о том, что международные резервы России выросли на $8,8 млрд за неделю и составили $594,6 млрд по состоянию на 23 марта. До этого Банк России сообщил, что внешний долг РФ в 2022 году упал до минимума за 15 лет, составив $380,5 млрд.

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