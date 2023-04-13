Трамп допустил причастность Байдена к утечке развединформации

Экс-президент США Дональд Трамп в среду, 12 апреля, назвал утечку секретных документов Пентагона «позором» для страны и предположил, что за этим может стоять действующий американский лидер Джо Байден.

«Спецпрокурор должен провести расследование в отношении Байдена, может, это он организовал утечку? Меня бы это не удивило», — говорится в публикации Трампа в его собственной социальной сети Truth Social.

Накануне телеканал Fox News сообщил, что утечка секретных документов могла произойти не из Пентагона, а из американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ).

Между тем 10 апреля координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби сказал, что США пока не могут ответить на вопрос, ликвидирована ли утечка секретных документов Пентагона или же в Сети могут появиться еще какие-то материалы. Также он заявил об отсутствии единой версии случившегося.

8 апреля министерство юстиции США начало расследование инцидента. Агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных материалов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО, в также уязвимости украинской армии. Также в Сеть попала информация о том, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали от Вашингтона объяснений.

На следующий день, 7 апреля, газета The New York Times сообщила, что масштаб утечки составил порядка 100 документов. Данные, которые были выложены в открытый доступ в Telegram и Twitter, включали в себя фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, численности войск и батальонов.