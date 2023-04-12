Девять СМИ подали иск против ФБР ради получения видео штурма Капитолия

Девять американских СМИ хотят через суд получить записи с камер видеонаблюдения, сделанные во время штурма Капитолия в январе 2021 года. Ранее их передал телеканалу Fox News спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил телеканал CNN.

Иск подали в федеральный суд в Вашингтоне, он направлен против ФБР и министерства юстиции США. Авторы просят предоставить им доступ к 44 тыс. часов записей с камер видеонаблюдения, которые до этого получил телеведущий Fox News Такер Карлсон.

СМИ подали иск, ссылаясь на федеральный закон об информации, согласно которому, если доступ был предоставлен одному телеканалу, то информацию должны получить и другие средства массовой информации.

В марте телеканал Fox News рассказал, что изучил около 40 тыс. часов записей с камер наблюдения из Капитолия и пришел к выводу, что сторонники бывшего президента США Дональда Трампа не нарушали порядок и гуляли по зданию как туристы.

6 января 2021 года сторонники президента Трампа, недовольные результатами выборов президента США в 2020 году и считающие, что их итоги были сфальсифицированы, устроили беспорядки на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Протестующие попытались захватить здание Капитолия и ворвались внутрь. В результате здание было разгромлено, пять человек погибли, включая полицейского, несколько десятков пострадали и были арестованы.



19 декабря 2022 года Трамп заявил, что привлечение его к ответственности за штурм Капитолия свидетельствовало бы о попытке исключения его участия в новых выборах. По словам экс-президента, предъявление аналогичных претензий ранее уже провалилось. Сам Трамп на фоне этих обвинений заявлял, что обладает неприкосновенностью.

Позднее, 23 декабря, сообщалось, что специальный комитет палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий в январе 2021 года, рекомендовал запретить Трампу участвовать в следующих президентских выборах. Данная рекомендация была сделана в ходе сбора отчета о расследовании случившегося в Капитолии.

В тот же день стало известно, что спецкомитет рекомендовал возбудить против экс-президента США четыре уголовных дела. Трамп в свою очередь назвал опубликованный доклад о расследовании штурма Капитолия охотой на ведьм.