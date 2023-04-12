МИД РФ заявил об отсутствии предложений от Киева о пасхальном перемирии

Российская сторона не получала никаких официальных предложений от Украины о пасхальном перемирии, вряд ли это произойдет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 12 апреля.

По ее словам, Киев демонстрирует «воинственный настрой», который расходится с представлением о перемирии.

Она также добавила, что учитывая прошлый опыт попытки установить перемирие на Рождество, рассчитывать на христианское милосердие с украинской стороны не придется.

Как показывает опыт, рассчитывать на проявление киевским режимом христианского милосердия не приходится, добавила Захарова.

Ранее, 10 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что идею пасхального перемирия с Украиной никто не выдвигал.

7 апреля глава Союза староверов Леонид Севастьянов передал слова Папы римского Франциска о предложении установить на две недели перемирие на Украине в связи с пасхальными праздниками. Оно предполагает, чтобы в течение двух недель с 9 апреля не происходило никаких наступлений и «все прекратили друг в друга стрелять».

В тот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Ватикан официально не предлагал установить пасхальное перемирие, поэтому власти России не считают нужным и возможным комментировать.

Попытка установить временное перемирие была в начале года. Тогда патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Он призывал стороны конфликта «прекратить огонь» 7 января, чтобы люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Но Зеленский тогда отверг предложение российской стороны.