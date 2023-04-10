Песков прокомментировал идею о пасхальном перемирии с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 10 апреля, сообщил, что идею пасхального перемирия с Украиной никто не выдвигал.

«В данном случае пока никаких на этот счет не было инициатив. Но у нас только началась Страстная неделя, до сих пор таких инициатив не было. Но давайте не забывать, что Москва уже выдвигала инициативы, придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать этому режиму», — рассказал Песков, отвечая на вопрос «Известий».

7 апреля папа римский Франциск выступил с предложением установить на две недели перемирие на Украине в связи с пасхальными праздниками. Перемирие предполагает, чтобы в течение двух недель с 9 апреля не происходило никаких наступлений и «все прекратили друг в друга стрелять».

В тот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Ватикан официально не предлагал установить пасхальное перемирие, поэтому власти России не считают нужным и возможным комментировать.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти не станут идти на перемирие, предложенное папой римским Франциском на время празднования Пасхи, из-за запланированного контрнаступления. По его словам, США настаивают на проведении операции по наступлению украинской армии на юг страны, поэтому данное предложение не может быть рассмотрено.

В начале января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Он призывал стороны конфликта «прекратить огонь» 7 января, чтобы люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова. Но Зеленский тогда отверг предложение российской стороны о рождественском перемирии. В своем Telegram-канале он написал, что это предложение — «прикрытие» для усиления российских позиций на линии фронта.

Несмотря на несоблюдение Украиной режима прекращения огня, Россия его соблюдала по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, он действовал до 24:00 7 января и был введен по поручению президента России Владимира Путина.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.