Папа римский Франциск выступил с предложением установить на две недели перемирие на Украине в связи с пасхальными праздниками. Об этом 7 апреля сообщил глава Союза староверов Леонид Севастьянов после личного разговора с понтификом.

Перемирие предлагается установить с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.

«Только что папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в зоне специальной военной операции на Украине прекратились все боевые действия на две недели — на католическую и православную пасхальные недели», — цитирует Севастьянова ТАСС.

Он также пояснил, что перемирие предполагает, чтобы в течение двух недель не происходило никаких наступлений и «все прекратили друг в друга стрелять».

Католическая церковь отмечает Пасху в это воскресенье, 9 апреля. У православных христиан она будет праздноваться неделей позже, 16 апреля.

Ранее, 6 февраля, советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступал против временного перемирия на Украине. По его мнению, временное перемирие в конфликте приведет только к осложнению ситуации.

В начале января патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Он призвал стороны конфликта «прекратить огонь» 7 января, чтобы люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о рождественском перемирии. В своем Telegram-канале он написал, что это предложение — «прикрытие» для усиления российских позиций на линии фронта.

Несмотря на несоблюдения Украиной режима прекращения огня, Россия его соблюдала по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, он действовал до 24:00 7 января и был введен по поручению президента России Владимира Путина.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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