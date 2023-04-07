В Кремле отреагировали на предложение папы римского о пасхальном перемирии

Ватикан официально не предлагал установить пасхальное перемирие. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно читали новости, но мы не слышали никаких заявлений Ватикана на этот счет. Поэтому не считаем нужным и возможным комментировать», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день глава Союза староверов Леонид Севастьянов после личного разговора с папой римским Франциском рассказал, что он выступил с предложением установить на две недели перемирие на Украине в связи с пасхальными праздниками. Перемирие предлагается установить с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.

До этого, 6 февраля, советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступал против временного перемирия на Украине. По его мнению, временное перемирие в конфликте приведет только к осложнению ситуации.

В начале января патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Он призвал стороны конфликта «прекратить огонь» 7 января, чтобы люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Зеленский отверг предложение российской стороны о рождественском перемирии. В своем Telegram-канале он написал, что это предложение — «прикрытие» для усиления российских позиций на линии фронта.

Несмотря на несоблюдение Украиной режима прекращения огня, Россия его соблюдала по всей линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации, он действовал до 24:00 7 января и был введен по поручению президента России Владимира Путина.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.