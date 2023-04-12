РВСН провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ произвели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Минобороны.

Целью мероприятия стала проверка перспективного боевого оснащения. Отмечается, что испытания завершились успешно.

«Данный пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения», — подчеркнули в МО.

Ранее, 29 марта, служащие РВСН приняли участие в командно-штабных тренировках по работе с подвижными грунтовыми комплексами «Ярс». Учения охватывали территории трех регионов. Помимо этого бойцы отработали маскировку ракетных комплексов и противодействие современным средствам воздушной разведки, в том числе различным беспилотникам.

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину. В то же время, по его словам, РФ не допускает излишней милитаризации своей экономики и не сокращает расходы по другим статьям.

14 марта глава Минобороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения. Такое распоряжение он дал во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. По его словам, по отдельным новейшим образцам вооружения Россия превосходит не только сегодняшнего противника, но и вооруженные силы других стран.

До этого, в январе, президент Путин рассказал о внушительном количестве производимых ракет противовоздушной обороны (ПВО). Глава государства отметил, что ежегодно Россия выпускает их столько, сколько все остальные производители в мире.