Эксперт исключила глобальное влияние на погоду извержения вулкана на Камчатке

Извержение вулкана Шивелуч на Камчатке, которое прошло в ночь 11 апреля, не повлияет глобально на погоду в регионе. Об этом 11 апреля заявила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.

«Все погодные явления, которые может спровоцировать, — в радиусе 100 км. Циклон из-за этого не отвернет, всю Камчатку погодные изменения не ждут. Это точечное явление, которое глобально на погодные условия не влияет», — отметила Приходько.

Она также уточнила, что в ближайшее время ветер будет северным. Таким образом, он будет нести пепел на юг по склонам долин реки Камчатка. Метеорологи пока не могут предположить, насколько далеко он распространится.

Ранее, 11 апреля, в Усть-Камчатский район отправились спасатели для оказания помощи населению после извержения вулкана Шивелуч. Отмечалось, что из-за пеплопада было принято решение закрыть дорогу от поворота на село Эссо в сторону Ключей и Усть-Камчатска.

Позже глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко в своем Telegram-канале заявил, что движение на дороге к поселку Усть-Камчатск открыто.

Также работы по ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч стартовали в поселке Ключи. Для расчистки пепла используется специализированная техника.

В поселках Козыревск и Майское было полностью восстановлено энергоснабжение после его отключения в связи с извержением. Несмотря на то что доступ к изоляторам поселковых линий электропередачи оказался затруднен из-за непогоды, энергетики смогли оперативно устранить все неполадки.

Руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук заверил, что основная фаза извержения Шивелуча подошла к концу, и специалисты не ожидают выбросов такого масштаба в ближайшие десятилетия. По данным сейсмологов, пеплопад оказался самым масштабным за последние 60 лет. Кроме того, пепловое облако, образовавшееся в результате вулканической активности, распространилось на 500 км на северо-запад.