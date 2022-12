Дали свет: вечное сияние Metallica и вулкан Бьорк

Metallica возвращается с вечным светом, Бьорк забирается на вулкан, а Нил Янг отмечает юбилей своей главной записи. В этот раз еженедельная музыкальная подборка «Известий» призвана вдохновить и наполнить положительными эмоциями. И, конечно, порадовать отличными песнями и клипами.

Metallica — Lux Æterna

Свершилось: Metallica анонсировала новый альбом. Пластинка появится в продаже 14 апреля 2023 года и будет называться «72 Seasons». В нее войдут 12 треков суммарной продолжительностью более 77 минут, и один из них — Lux Æterna («Вечный свет» по-латыни) — мы можем оценить уже сейчас. Музыканты выпустили композицию вместе с роликом, но визуальная сторона — бесконечная круговая панорама группы, играющей на фоне крупных экранов — здесь менее интересна, чем музыкальная. Итак, чем же Джеймс Хэтфилд и товарищи решили удивить нас через шесть лет после выхода предыдущего лонгплея коллектива (Hardwired… To Self-Destruct)?

Это классический спид-металл с бесконечной пулеметной очередью ударных, простым, но цепляющим гитарным риффом и агрессивным вокалом, с молодой прытью (даром что Хэтфилду под 60) взбирающимся к кульминации на высокой ноте. Никакой усталости, никаких поблажек. Символичной выглядит одна из строчек текста — Full speed or nothing («полная скорость или ничего»). Видимо, кумиры 1990-х действительно решили: если уж возвращаться, то на всех парах и без компромиссов. Весной узнаем, получилось ли у них это в полной мере.

Björk — Sorrowful Soil

Пожалуй, самый необычный клип недели, если не месяца, выпустила Бьорк. Исландская певица отправилась к действующему вулкану и исполнила песню из альбома Fossora на фоне потоков лавы. Поначалу можно решить, что это обычные комбинированные съемки, сделанные в павильоне. Но ближе к концу ролика нам позволяют убедиться, что артистка действительно находится недалеко от извержения, а размещенный на сайте бэкстейдж развеивает последние сомнения. Да и могло ли быть иначе? Ведь для Бьорк вулкан — не просто эффектный фон, а символ природного начала, энергии, заключенной в недрах Земли. Потому и произведение, ассоциирующееся с ним, — максимально естественное и по визуальному ряду, и по музыкальному.

В Sorrowful Soil Бьорк поет на фоне хора a cappella: проще говоря, здесь используются только самые природные «инструменты» — человеческие голоса. Это роднит композицию с альбомом Medulla 2005 года, целиком построенном на вокальных партиях. Однако в те времена певица предпочитала как раз более сложное режиссерское воплощение. Теперь же она приходит к полному отказу от всего наносного. И подтверждение тому — альтернативная версия ролика: Бьорк, снятая, видимо, просто на телефон, поет часть песни «по-настоящему», вообще без сопровождения, то есть мы слышим не студийный звук, а записанный там же, на вулкане.

Neil Young — Harvest (Anniversary Edition)

Одному из главных рок-альбомов XX века исполнилось 50 лет. В 1972 году Нил Янг выпустил Harvest, сделавший его суперзвездой и подаривший миру такие хиты, как Heart of Gold и Old Man. Отмечая юбилей своей самой популярной записи, Янг перевыпустил Harvest в виде делюксового издания, включающего треки с оригинальной пластинки, но главное — прежде не издававшийся на стримингах и физических носителях акустический концерт 1971 года в студии BBC, где он исполняет материал Harvest. Этот получасовой сет — действительно образцовая живая запись Янга. Артист аккомпанирует себе на гитаре, губной гармошке и фортепиано, а его тенор звучит чисто и выразительно.

В Deluxe Edition концерт представлен как в аудио-, так и в видеоверсии — на DVD. И еще один DVD содержит двухчасовой фильм о создании Harvest.

Но и это еще не все. Трек-лист самого альбома дополнен тремя ауттейками (Bad Fog Of Loneliness, Journey Through The Past и Dance Dance Dance), два из которых опять-таки ранее не издавались в исходном виде, хотя заслуживают внимания и подкупают своей наивной простотой.

Фестиваль «Пять вечеров»

Последний раздел нашего обзора посвящен академической музыке. Впрочем, слово «академическая» здесь очень условно. Хотя фестиваль «Пять вечеров» организует Союз композиторов, а проходит он в Рахманиновском зале Московской консерватории, академизма в узком смысле слова здесь практически нет. Программы — одна другой экспериментальнее, а фантазия молодых авторов-консерваторцев зачастую куда свободнее, чем у их коллег из рок- и джаз-среды.

Лучший тому пример — второй концерт цикла (все вечера транслировались на Mosconsv.tv, а записи доступны на YouTube). Его соорганизатором выступил Центр электроакустической музыки Московской консерватории, и во всех произведения здесь использованы возможности синтезированного звука. Кроме того, музыка сопровождается видеорядом — подчас не менее творческим и экспериментальным. В первом отделении прозвучали опусы Николая Попова, Александра Хубеева, Анны Поспеловой, Дмитрия Ремезова и других авторов поколения миллениалов. А после антракта Попов, управлявший электроникой, вместе с саксофонистом Аркадием Пикуновым и перкуссионистом Петром Ившиным устроили импровизационный сет, совершенно размывший границы между авангардом, джазом, нойзом и другими неакадемическими жанрами. Такое, конечно, лучше слушать вживую, но и запись трансляции позволит оценить «Манифест свободной музыки» — именно так, по-футуристически дерзко, назван этот перформанс.

Плейлист «Известий»

Первая половина нашего плейлиста собрана из отечественных новинок, не попавших в обзор. Начать предлагаем с песни Ёлки «Заново». Выпущенная на днях как сингл, она звучит иначе, чем в клипе, опубликованном осенью, и новая версия не хуже. Следом вы услышите трек Александра Ф. Скляра и «Ва-Банкъ» — это римейк старой военной песни «Когда мы были на войне»; сегодня она, конечно, снова обрела актуальность. А третьим номером идет трек с альбома Ноггано, alter ego Басты. На этом диске Василий Вакуленко воссоздает криминальную эстетику 1990-х, что с точки зрения красоты весьма спорно, но конкретная композиция подкупает необычным стилевыми сочетанием русского рэпа и совсем не русского сопровождения.

Вторая половина плейлиста — зарубежные релизы. Здесь упомянутая в обзоре Heart of Gold Нила Янга, акапельная Submarine из Medulla Бьорк (пожалуй, она ближе всего к Sorrowful Soil) и, наконец, выпущенный на стримингах раритет 1980-х: опера Чайковского «Евгений Онегин», которую великий Дитрих Фишер-Дискау вместе с другими звездными вокалистами поет по-немецки. Послушайте, как звучит в этой интерпретации ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом» — и оцените ретрообаяние записи.