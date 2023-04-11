Крупные предприятия могут пополнить бюджет за счет единовременного взноса на 470 млрд рублей. Это в 1,6 раз выше ожиданий Минфина, который рассчитывает получить от сбора 300 млрд. Такие выводы приводятся в исследовании Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ (есть у «Известий»).

Согласно документу, для обеспечения заявленной суммы взноса в 300 млрд ставка налога на сверхприбыль может быть установлена на уровне 3,2%. Однако в реальности расчет будет проводиться для каждой компании индивидуально по данным налоговых деклараций — поэтому итоговый объем сбора может составить до 470 млрд, отметил эксперт Центра экономической перспективы ИГМУ НИУ ВШЭ Илья Гуленков.

При этом основную часть поступлений обеспечат отрасли по добыче и экспорту природных ресурсов, а также финансовые и страховые предприятия. Между тем наибольшую сумму сбора могут заплатить «Металлоинвест» (34,5 млрд), Сбер (20,4 млрд) и «Норникель» (18,3 млрд).

Маловероятно, что дополнительный сбор в России будет неоднократным, считает Илья Гуленков. Дело в том, что уникальная экономическая конъюнктура 2021–2022 годов вряд ли повторится. Однако эта вероятность возрастет при продолжении роста расходов, ухудшении ситуации с экспортом углеводородов и, как следствие, сокращении доходов бюджета, резюмировал эксперт.

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Выше взнос: доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей