В РКН заявили об отсутствии основания для разблокировки Twitter
Роскомнадзор (РКН) не видит оснований для снятия блокировки с социальной сети Twitter, сообщили 10 апреля в пресс-службе ведомства.
«Оснований для снятия ограничений <...> в настоящее время нет», — заявили ТАСС в пресс-службе.
По данным ведомства, администрация Twitter не удалила 1,3 тыс. запрещенных материалов. Кроме детской порнографии, наркотического и суицидального контента, есть публикации с призывами к участию в массовых беспорядках и фейки о спецоперации.
В РКН добавили, что россияне, в отсутствие Twitter, не испытывают недостатка информации благодаря «популярным социальным сервисам».
Ранее в этот же день зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи Антон Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке социальной сети Twitter в связи с разблокировкой аккаунтов Кремля, российских госведомств и иностранных посольств России.
Осенью прошлого года, после приобретения Twitter предпринимателем Илоном Маском, официального представителя Кремля Дмитрия Пескова журналисты также спросили о возможности разблокировки соцсети в России. Песков отметил, что для возобновления работы сервису необходимо соблюдать законодательство Российской Федерации.
Социальная сеть заблокирована на территории России с 4 марта 2022 года по решению Роскомнадзора. Отмечалось, что с момента начала спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса в Twitter распространялись призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий Российской Федерации.