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Депутат Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России
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Депутат Горелкин призвал пересмотреть решение о блокировке Twitter в России

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Фото: Global Look Press/Thea Jaeger
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Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информбезопасности и связи Антон Горелкин в понедельник, 10 апреля, призвал пересмотреть решение о блокировке социальной сети Twitter в связи с разблокировкой аккаунтов Кремля, российских госведомств и иностранных посольств России.

«Многие из них (госведомств. — Ред.) пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства», — написал он в Telegram-канале.

По мнению парламентария, если Twitter теперь нацелен на нейтралитет, необходимо возобновить с соцсетью диалог и продолжать работу в рамках российского законодательства, передает «Газета.Ru».

Горелкин считает, что Twitter вновь может стать удобной платформой для российских государственных ведомств, чтобы транслировать западной аудиторию позицию Москвы.

В апреле Twitter снова начал выдавать в поиске страницы Кремля, МИД России, Минобороны и других ведомств, а также российских посольств.

Идите в бан: почему Роскомнадзор заблокировал Facebook и Twitter
Вынужденные меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ и постоянных нарушений законодательства

Социальная сеть заблокирована на территории России с 4 марта 2022 года по решению Роскомнадзора. Доступ к сайту ограничен на основании ст. 15.3 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

28 октября американский предприниматель Илон Маск возглавил Twitter. Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд. Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.

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