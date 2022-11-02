В Кремле оценили возможность снятия запрета с Twitter в России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 2 ноября прокомментировал возможность изменения правового статуса социальной сети Twitter после того, как площадка была приобретена американским бизнесменом Илоном Маском.

«Здесь есть вопрос соответствия той или иной соцсети действующему законодательству РФ. Хорошо известны нормы, которые надо выполнять, чтобы работать в нашей стране, это главный критерий», — отметил он.

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