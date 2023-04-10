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Подросток в Кузбассе убил ножом сожителя своей 83-летней бабушки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Подросток в Кемеровской области убил ножом 83-летнего сожителя своей бабушки после того, как пожилой мужчина отказался дать ему денег. Об этом 10 апреля сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По данным следователей, убийство произошло 7 апреля в одном из частных домов города Прокопьевск. 16-летний юноша набросился с ножом на мужчину и нанес ему множественные удары в область лица, шеи и головы. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

«После убийства потерпевшего подросток совершил хищение принадлежавших престарелому мужчине денежных средств в сумме более 11 тыс. рублей и покинул место происшествия, отправившись к соседям, которым рассказал о случившемся», — указано в сообщении СК РФ.

Отмечается, что подросток не успел потратить похищенное, поскольку был задержан полицейскими. В отношении совершившего преступление возбуждены уголовные дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и хищении денег. Фигурант заключен под стражу.

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Ранее, 29 марта, Балашихинский городской суд Московской области арестовал на два месяца школьницу, которая заказала убийство собственной матери у других подростков. Убийство произошло 24 марта. Подростки ждали жертву в квартире, а после прихода женщины задушили ее.

По данным СК, обвиняемая по делу попросила знакомого поискать лиц для убийства своей матери. Молодой человек предложил двум своим несовершеннолетним приятелям совершить преступление за 350 тыс. рублей, они согласились. Теперь подросткам 2006, 2007 и 2009 годов рождения предъявлены обвинения в преступлении, предусмотренном п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору».

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