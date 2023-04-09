Реклама
Прямой эфир
Туризм
В Чехии заявили об ожидании роста числа россиян среди отдыхающих в стране
Мир
WP узнала о возможном приказе пилотам США держаться подальше от Крыма
Общество
Москвичам пообещали теплую погоду на Пасху
Мир
Противники УПЦ предприняли попытку захвата собора в Каменец-Подольском
Мир
В США назвали открываемые при взятии Артемовска направления удара
Мир
Симфонический концерт провели в Париже против пенсионной реформы
Мир
WP предрекла истощение ресурсов систем ПВО Украины к концу мая
Спорт
«Ак Барс» стал первым финалистом плей-офф КХЛ
Мир
В ЕС усомнились в реализации плана по передаче Киеву миллиона снарядов
Мир
Захарова ответила на призыв изгнать из Киево-Печерской лавры русский дух
Мир
Политолог заявил о раскрытии Зеленским плана по возрождению Речи Посполитой
Мир
Золотовалютные резервы Украины превысили $30 млрд
Мир
В Киеве анонсировали скорые поставки Украине систем NASAMS и Patriot

Иран ввел в эксплуатацию новейший беспилотник-камикадзе Meraj-532

Meh: Иран принял на вооружение новейший дрон-камикадзе Meraj-532
0
Фото: Mehr News Agency
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иранские элитные военные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приняли на вооружение новейшие дроны-беспилотники собственной разработки. Об этом 9 апреля сообщило иранское агентство новостей Mehr.

Как следует из опубликованных кадров, беспилотник Meraj-532 взлетает с платформы, закрепленной на движущемся автомобиле. После этого аппарат продолжает самостоятельный полет.

Максимальная дальность полета дрона — 450 км. Беспилотники способны подниматься на высоту 12 тыс. футов (около 3,7 км) в течение трех часов. Дроны поражают цели с высокой точностью, заключается в материале.

Оборудование уже поступило сухопутным войскам КСИР.

Развести по углам: Запад накажет Иран за сотрудничество с Россией
Москва и Тегеран намерены продолжить взаимодействие

В начале марта США ввели санкции в отношении пяти компаний и одного физического лица КНР за поддержку иранской программы по производству беспилотников. По версии американского минфина, они помогали Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA) закупать аэрокосмические компоненты для производства беспилотников.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023