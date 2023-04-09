Иран ввел в эксплуатацию новейший беспилотник-камикадзе Meraj-532

Иранские элитные военные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приняли на вооружение новейшие дроны-беспилотники собственной разработки. Об этом 9 апреля сообщило иранское агентство новостей Mehr.

Как следует из опубликованных кадров, беспилотник Meraj-532 взлетает с платформы, закрепленной на движущемся автомобиле. После этого аппарат продолжает самостоятельный полет.

Максимальная дальность полета дрона — 450 км. Беспилотники способны подниматься на высоту 12 тыс. футов (около 3,7 км) в течение трех часов. Дроны поражают цели с высокой точностью, заключается в материале.

Оборудование уже поступило сухопутным войскам КСИР.

В начале марта США ввели санкции в отношении пяти компаний и одного физического лица КНР за поддержку иранской программы по производству беспилотников. По версии американского минфина, они помогали Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA) закупать аэрокосмические компоненты для производства беспилотников.