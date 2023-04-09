Коронация стала поводом для ссоры Карла III с Англиканской церковью

Источники сообщают, что стремление короля Карла III к проведению многоконфессиональной церемонии может вступить в противоречие с каноническими правилами и поссорить его с англиканской церковью. Как стало известно The Mail on Sunday 8 апреля, король разругался с церковными лидерами по поводу роли, которую могут получить другие конфессии в его коронации.

По данным церковных источников, монарху сказали, что его желание провести «разностороннюю» церемонию, включая участие нехристиан, вступит в противоречие с многовековым каноническим правом, которое запрещает мусульманским, индуистским, иудейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы.

Обозреватель по делам религии Кэтрин Пепинстер заявила, что из-за этого спора публикация Приказа о коронации была отложена, при том, что до церемонии осталось всего четыре недели.

Подобные разногласия возникли почти через 30 лет после того, как еще принц Чарльз заявил о своем желании быть «Защитником веры», а не просто носить одноименный титул, который носили все английские монархи, начиная с Генриха VIII, как главы Англиканской церкви.

Источники в Букингемском дворце отрицают наличие какой-либо задержки.

Днем ранее, 7 апреля, принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, заявили, что не будут присутствовать на торжественной церемонии коронации нового короля Великобритании Карла III. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на биографа королевской семьи Анджелу Левин.

Принц Чарльз стал королем после смерти своей матери Елизаветы II, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

Торжественная церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.