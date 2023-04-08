«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3 в матче РПЛ
Московский футбольный клуб «Спартак» дома сыграл вничью с «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ — 3:3. Встреча состоялась в субботу, 8 апреля.
Красно-белые забили первый гол на 7-й минуте благодаря удару нападающего Александра Соболева. В концовке первого тайма забивали Арсен Захарян и Кейта Бальде, отмечает «Спорт-Экспресс».
В концовке половины встречи «Динамо» сравняло счет после автогола Соболева.
Во втором тайме динамовец Денис Макаров забил третий гол в ворота «Спартака». За две минуты до конца основного времени Соболев реализовал пенальти в ворота «Динамо».
Ранее в субботу грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл «Урал» в матче 22-го тура чемпионата России со счетом 2:0. Встреча прошла на «Ахмат Арене».
Ранее, 1 апреля, московский «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом». Матч прошел на стадионе «Открытие Банк Арена».