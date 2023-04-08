Опубликованы кадры из дома в Ингушетии, где прятались стрелявшие в силовиков

«Известия» в субботу, 8 апреля, публикуют кадры дома в селе Зязиков-Юрт в Ингушетии, где скрывались террористы, стрелявшие в полицейских.

Как уточнил корреспондент Мурад Магомедов, злоумышленники прятались в сарае, когда полицейские подошли к домовладению. Из засады боевики открыли огонь по правоохранителям. На месте огневой точки одного из боевиков обнаружили гильзу от патрона автомата Калашникова калибра 5,45. На кадрах видно, что на стенах дома множество следов от пуль.

«Здесь десятки, если не сотни, пулевых отверстий. Судя по тому, что мы видим, стреляли в основном из автоматов и пистолетов», — обратил внимание корреспондент.

Рядом с домом обнаружены обгоревшие части матрасов, а на стенах видны следы нагара. Боевики подожгли матрасы, вероятно, чтобы сбежать. Им удалось скрыться благодаря «дымовой завесе».

Подробности ликвидации боевиков в Ингушетии смотрите в воскресенье, 9 апреля, в «Итоговой программе» с Петром Марченко на канале РЕН ТВ в 23:00.

7 апреля был задержан причастный к нападению на пост ГАИ Амир Боков.

На следующий день оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы, причастной к перестрелке с правоохранителями. Как сообщил источник «Известий», задержанный Михаил Мошхоев искал пропитание для членов группировки, когда его обнаружили силовики.

В ночь на 6 апреля спецназ ФСБ России во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии и МВД по Ингушетии заблокировал радикалов в доме в населенном пункте Зязиков-Юрт в рамках контртеррористической операции. Погибли трое силовиков, еще восемь сотрудников пострадали.

МВД Ингушетии объявило в розыск пятерых мужчин в возрасте от 22 до 36 лет и назначило награду в 3 млн рублей за информацию о боевиках.

Экстремистов пытались задержать за совершенное в конце марта нападение на полицейских, но боевики открыли огонь по стражам порядка. Тогда, 27 марта, террористы обстреляли пост полиции вблизи города Назрань и скрылись.